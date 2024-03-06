Запад не в силах отказаться от китайских товаров

Пока на фоне антикитайской риторики европейские и американские чиновники рассуждают об очередном «достижении», в виде снижения зависимости их экономик от продукции из Китая, рынок свидетельствует обратное.
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