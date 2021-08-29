Как же всё-таки хорошо жить в России

Любопытно, однакоПолитикаКак же всё-таки хорошо жить в России Размышления обывателя Как же всё-таки жить в России. Это реально отличная, красивая, современная и удобная страна.Вернуться к статье3313НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГусЕнаТак и есть.Lora НекрасоваПросто Россия - она моя. Моя Россия всегда со мной, и я в ней, как рыба в воде.Nikolay StepanovХорошая статья, только аффтыр не знает, где ться, а где тся. Стол ломится, дебил, б....!SamariumЧто это я прочитал тут только что???/ Как прекрасно это все описано ...Это что, выдержка из книг «Остров Утопия» Т.Мора и «Город Солнца» Т.Кампанеллы...??? Все так же прекрасно... и так же далеко от истины...ГусЕнаЧто неверно?Леонид Попивняк...да скорее Г.Уэллса "Кремлёвский мечтатель"))))))))Vladimir OsheschkoСтатья ничего себе, гаденькая, слегка мерзкая, в меру тухлая, немного ненависти. Ну как обычно от подобных авторов.ГусЕнаАга, для хохломрази как чеснок:)))Александр ПавловСказки про Россию и хохлядские бабки с ноутом. А может даже и хорватские.ГусЕнаНу, бабки русские. А у Падлова и мать и жона-жабы:)))Дмитрий ТуваКонечно! Горящая миллионами гектаров тайга, убитая медицина, нищенские пенсии и МРОТ, бешеная коррупция, охреневшие от безнаказанности министры!Сергей КоваленкоИ ты такой д'Артаньян, весь в белом, на коне и с веслом в руках тушить тайгу, реанимировать медицину, раздавать пенсии, ловить коррупционеров и на кол сажать министров! С дивана оторви свою задницу, Дима, из дома выйди, но будь осторожен, переходя улицу: охреневших министров и бешенных коррупционеров так много развелось, что смертному перейти дорогу с набитыми пакетами продуктов - задача не из легких.Дмитрий ТуваНадеешься влиться в ряды едросов, СерГей?Олег СамойловДа, демульга! При совке пожаров в тайге НИКОГДА НЕ было! Медицина была на самом наивысшем уровне! Не подмажешь - не поедешь! В лапу не сунул - хер что тебе кто скажет и хер кто тебе поможет! А уж пенсии при СыСыСыРии были заоблачные! Особо у селян! Не пенсия - МЕЧТА! ЦЕЛЫХ ШЕСТЬ рублей! Представляешь, ШЕСТЬ!!! По ДВАДЦАТЬ копеек (КОПЕЕК!!!) н сутки! А в городе средняя пенсия, ВНИМАНИЕ, 76 (семьдесят шесть!!!) рублей! И это при мизерной плате за ЖКУ! 3.50 за однуху, за двушку - 8 рублей, треха - 11.20! А еще 4 копейки за киловатт электроэнергии, 1.50 р за холодную воду, 2.40 за горячую, 1.85 за отопление, 2.40 за телефон (если посчастливилось его поставить!!!) да за газ 1.50! Но это не ЗА квартиру, а НОСА, проживающего в этой квартире! Кроме электроэнергии! И коррупции при совке НИКАКОЙ НЕ было! Про Галочку Леонидовну тебе рассказывать надо? А про Юрика ЧурбанОва? Про охуевшего от безнаказанности гениалтного секретаря и першЫх секретарей самых камуниздических республик что-нить знаешь? Рассказать иль сам найдешь в инете?ГусЕна+++ГусЕнаА тебя не берут?:)))Леонид Попивняк.....Дим! да тайга горела и до твоего рождения....)))))....в чём убитость медицины???....проблема что министр не Вы лично???.....давайте вспоминать "дело врачей"....."хлопковое дело"........Александр ПавловКогда твой враг бесится и брызжет желчью, -он чувствует свой скорый конец, значит ты на верном пути.ВМВиктор масловА кто враг то и кто бесится?Да Россию не плюёт только самый ленивый.Флага лишили,гимна лишили.Чем гордиться?Газа и нефти не дадим так рынка враз лишимся,а если так,то Путина его дружки порвут в клочья.Должникам Путин простил миллиарды,а к россияна за жкх коллекторов посылает.Кто враг то?Александр ПавловДа это я о здешних комментаторах из отряда гусеобразных.ГусЕнаБедолага, усепропало. Напиши вместе с Падловым и его жабами в Спортлото.ВМВиктор масловА чего пропало то?Флаг и гимн?Так его в России только в подворотнях исполняют или может быть ты под гимн просыпаешься вот ифлаг тебе в руки.Виктор НеизвестноГде эти мрази писаки берутся. Гниды.TtestorrОдно жалко, не каждому "навальному" позволено в РФ делиться своим очком с зэками(((((Леонид АлексеевСогласен с Автором,Россия-это хорошо!!!Нынешняя Россия без коммунистов и либерастов(что в общем-то одно и то же!).Валерий ПашнинК большому сожалению, в России есть и те кто не любит Россию и ее народ.Олег СамойловИ это есть верно! Мрази камуноиздной у нас еще хватает!Олег СамойловУх, как же херово живется в России падали игнорной типа Александр ПаДлов, мрази, написанной импортными букавками, Samarium и им подобным иркам, вовачгам, кольгам кролекавам!ГусЕнаИнфовойна идет полным ходом. И мрази носят дрова в костер , который сожжет их дом....Агенты СБУ и прочей швали цинично и грамотно раскачивают лодку стабильности, а всякие евтеевы им подпевают...Наталья ИвановаЛеонид Попивняк......" босой бродяга жаловался всем вокруг на свою тяжелую жизнь....пока не встретил безногого"...Конфуций......Валерий ФедосеевЖизнь хороша, было бы здоровье!VBvladimir bedarevХорошо жить без уродов в семье. Давайте не будем сами Уродами.Комментировать
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