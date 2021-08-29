Любопытно, однако

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Как же всё-таки хорошо жить в России

Как же всё-таки хорошо жить в России

Размышления обывателя Как же всё-таки жить в России. Это реально отличная, красивая, современная и удобная страна.

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ГусЕна
Так и есть.
Lora Некрасова
Просто Россия - она моя. Моя Россия всегда со мной, и я в ней, как рыба в воде.
Nikolay Stepanov
Хорошая статья, только аффтыр не знает, где ться, а где тся. Стол ломится, дебил, б....!
Samarium
Что это я прочитал тут только что???/ Как прекрасно это все описано ...Это что, выдержка из книг «Остров Утопия» Т.Мора и «Город Солнца» Т.Кампанеллы...??? Все так же прекрасно... и так же далеко от истины...
ГусЕна
Что неверно?
Леонид Попивняк
...да скорее Г.Уэллса "Кремлёвский мечтатель"))))))))
Vladimir Osheschko
Статья ничего себе, гаденькая, слегка мерзкая, в меру тухлая, немного ненависти. Ну как обычно от подобных авторов.
ГусЕна
Ага, для хохломрази как чеснок:)))
Александр Павлов
Сказки про Россию и хохлядские бабки с ноутом. А может даже и хорватские.
ГусЕна
Ну, бабки русские. А у Падлова и мать и жона-жабы:)))
Дмитрий Тува
Конечно! Горящая миллионами гектаров тайга, убитая медицина, нищенские пенсии и МРОТ, бешеная коррупция, охреневшие от безнаказанности министры!
Сергей Коваленко
И ты такой д'Артаньян, весь в белом, на коне и с веслом в руках тушить тайгу, реанимировать медицину, раздавать пенсии, ловить коррупционеров и на кол сажать министров! С дивана оторви свою задницу, Дима, из дома выйди, но будь осторожен, переходя улицу: охреневших министров и бешенных коррупционеров так много развелось, что смертному перейти дорогу с набитыми пакетами продуктов - задача не из легких.
Дмитрий Тува
Надеешься влиться в ряды едросов, СерГей?
Олег Самойлов
Да, демульга! При совке пожаров в тайге НИКОГДА НЕ было! Медицина была на самом наивысшем уровне! Не подмажешь - не поедешь! В лапу не сунул - хер что тебе кто скажет и хер кто тебе поможет! А уж пенсии при СыСыСыРии были заоблачные! Особо у селян! Не пенсия - МЕЧТА! ЦЕЛЫХ ШЕСТЬ рублей! Представляешь, ШЕСТЬ!!! По ДВАДЦАТЬ копеек (КОПЕЕК!!!) н сутки! А в городе средняя пенсия, ВНИМАНИЕ, 76 (семьдесят шесть!!!) рублей! И это при мизерной плате за ЖКУ! 3.50 за однуху, за двушку - 8 рублей, треха - 11.20! А еще 4 копейки за киловатт электроэнергии, 1.50 р за холодную воду, 2.40 за горячую, 1.85 за отопление, 2.40 за телефон (если посчастливилось его поставить!!!) да за газ 1.50! Но это не ЗА квартиру, а НОСА, проживающего в этой квартире! Кроме электроэнергии! И коррупции при совке НИКАКОЙ НЕ было! Про Галочку Леонидовну тебе рассказывать надо? А про Юрика ЧурбанОва? Про охуевшего от безнаказанности гениалтного секретаря и першЫх секретарей самых камуниздических республик что-нить знаешь? Рассказать иль сам найдешь в инете?
ГусЕна
+++
ГусЕна
А тебя не берут?:)))
Леонид Попивняк
.....Дим! да тайга горела и до твоего рождения....)))))....в чём убитость медицины???....проблема что министр не Вы лично???.....давайте вспоминать "дело врачей"....."хлопковое дело"........
Александр Павлов
Когда твой враг бесится и брызжет желчью, -он чувствует свой скорый конец, значит ты на верном пути.
Виктор маслов
А кто враг то и кто бесится?Да Россию не плюёт только самый ленивый.Флага лишили,гимна лишили.Чем гордиться?Газа и нефти не дадим так рынка враз лишимся,а если так,то Путина его дружки порвут в клочья.Должникам Путин простил миллиарды,а к россияна за жкх коллекторов посылает.Кто враг то?
Александр Павлов
Да это я о здешних комментаторах из отряда гусеобразных.
ГусЕна
Бедолага, усепропало. Напиши вместе с Падловым и его жабами в Спортлото.
Виктор маслов
А чего пропало то?Флаг и гимн?Так его в России только в подворотнях исполняют или может быть ты под гимн просыпаешься вот ифлаг тебе в руки.
Виктор Неизвестно
Где эти мрази писаки берутся. Гниды.
testorr
Одно жалко, не каждому "навальному" позволено в РФ делиться своим очком с зэками(((((
Леонид Алексеев
Согласен с Автором,Россия-это хорошо!!!Нынешняя Россия без коммунистов и либерастов(что в общем-то одно и то же!).
Валерий Пашнин
К большому сожалению, в России есть и те кто не любит Россию и ее народ.
Олег Самойлов
И это есть верно! Мрази камуноиздной у нас еще хватает!
Олег Самойлов
Ух, как же херово живется в России падали игнорной типа Александр ПаДлов, мрази, написанной импортными букавками, Samarium и им подобным иркам, вовачгам, кольгам кролекавам!
ГусЕна
Инфовойна идет полным ходом. И мрази носят дрова в костер , который сожжет их дом....Агенты СБУ и прочей швали цинично и грамотно раскачивают лодку стабильности, а всякие евтеевы им подпевают...
Наталья Иванова
Леонид Попивняк
......" босой бродяга жаловался всем вокруг на свою тяжелую жизнь....пока не встретил безногого"...Конфуций......
Валерий Федосеев
Жизнь хороша, было бы здоровье!
vladimir bedarev
Хорошо жить без уродов в семье. Давайте не будем сами Уродами.

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