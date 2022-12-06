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Нефтенакопитель в районе курского аэродрома загорелся в результате атаки БПЛА

Произошло возгорание танкера в районе Курского аэродрома в результате атаки беспилотника, пострадавших нет, сообщил в Telegram губернатор Курской области Роман Старовойт.

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