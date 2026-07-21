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Газета «Культура»

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Ольга Любимова посетила очную защиту фильмов Фонда кино

Ольга Любимова посетила очную защиту фильмов Фонда кино

Министр культуры России Ольга Любимова посетила очную защиту национальных фильмов Фонда кино. По словам министра, российские киностудии представили 49 проектов разных жанров, включая анимацию, семейное кино, комедии, исторические ленты и военные драмы, а также фильмы, посвязенные Дальнему Востоку.

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