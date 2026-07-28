БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Украина по-корейски: на американской политической кухне задумались над новыми рецептами

Украина по-корейски: на американской политической кухне задумались над новыми рецептами

«Дух Анкориджа» окончательно улетучился Константин Ольшанский На фото: госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях мероприятий по линии АСЕАН (Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС) Рубио понадобился почти год, чтобы понять: его шеф, Дональд Трамп, провалил мирное урегулирование, ради которого встречался с российской делегацией в Анкоридже.

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