Украина по-корейски: на американской политической кухне задумались над новыми рецептами

«Дух Анкориджа» окончательно улетучился Константин Ольшанский На фото: госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях мероприятий по линии АСЕАН (Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС) Рубио понадобился почти год, чтобы понять: его шеф, Дональд Трамп, провалил мирное урегулирование, ради которого встречался с российской делегацией в Анкоридже.
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