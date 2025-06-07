Разработчики красивой корейской MMORPG Chrono Odyssey определились со сроками провед...

Разработчики красивой корейской MMORPG Chrono Odyssey определились со сроками проведения тестирования на ПКВ рамках Summer Game Fest 2025 разработчики MMORPG Chrono Odyssey объявили дату проведения первого закрытого бета-теста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)