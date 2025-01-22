Россияне стали чаще путешествовать с детьми. Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования и выяснил, что по сравнению с 2024-м количество запланированных весной семейных поездок выросло в три раза.
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