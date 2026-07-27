Сила в правде
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Сила в правде

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После складов Wildberries эксперт Рамзай прямо назвал следующую цель: логистику «Пятёрочек» и «Магнитов»

После складов Wildberries эксперт Рамзай прямо назвал следующую цель: логистику «Пятёрочек» и «Магнитов»

Атаки на НПЗ уже вызвали топливный кризис, удары по складам Wildberries парализовали доставку. Теперь военный эксперт предупреждает: противник может перейти к продовольственной логистике.

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