Отзывы о Star Wars Outlaws, DOOM и «300 спартанцев», геймплей Dragon Age: The Veilguard… В DOOM начинае...

Отзывы о Star Wars Outlaws, DOOM и «300 спартанцев», геймплей Dragon Age: The Veilguard…В DOOM начинается кроссовер со средневековым фэнтези, BioWare провела обещанную трансляцию с геймплеем новой Dragon Age: The Veilguard, пресса опубликовала превью Star Wars Outlaws, обзорный трейлер The Forever Winter, авторы Atomic Heart опубликовали следующий патч.