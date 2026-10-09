Истории близнецов Уизли и профессора Макгонагалл: Джоан Роулинг выпустит две новые книги по вселенной «Гарри Поттера»

Две новые книги по вселенной «Гарри Поттера» выйдут в феврале 2027 года, сообщают СМИ. Одна будет посвящена близнецам Фреду и Джорджу Уизли, а вторая — профессору Минерве Макгонагалл.
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