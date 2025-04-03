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В Петербурге покажут работы Пикассо

В Петербурге покажут работы Пикассо

В экспозиции представлено более 100 оригинальных графических работ. Большинство литографий и рисунков Пикассо – из коллекции Марка Ивановича Башмакова, математика, педагога и коллекционера, памяти которого и посвящена выставка.

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