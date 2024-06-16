ЛЛ Леонид Ла Рошель Группа "продвинутых ландшафтных дизайнеров" из России, на судах, оборудованных "моторизированными мотыгами" систем Сармат, Циркон, и Калибр прошла вдоль берега СШОпии, изучая объём работ. Ну, да, эти "мотыги" могут в считанные секунды перепахать/изменить ландшафт до неузнаваемости. А чего пиндосы задергались? Ведите себя по-человечески и наблюдайте привычный вам ландшафт...

СК Сергей Ковалев то, что для них "немыслимо", так это да, ну а то, что "неприемлемо", так это вряд ли.