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Трамп назвал немыслимым и неприемлемым появление кораблей России у побережья Флориды

Трамп назвал немыслимым и неприемлемым появление кораблей России у побережья Флориды

  Очередной «привет» всем, кто считает Дональда Трампа «лапушкой» и русофилом великим. А вот Донюшке-лапушке не нравятся наши корабли возле Кубы.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Группа &quot;продвинутых  ландшафтных дизайнеров&quot; из России, на судах, оборудованных &quot;моторизированными мотыгами&quot; систем Сармат, Циркон, и Калибр прошла вдоль берега СШОпии, изучая объём работ. Ну, да, эти &quot;мотыги&quot; могут в считанные секунды перепахать/изменить ландшафт до неузнаваемости.  А чего пиндосы задергались? Ведите себя по-человечески и наблюдайте привычный вам ландшафт...
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2 час.
СК
Сергей Ковалев
то, что для них &quot;немыслимо&quot;, так это да, ну а то, что &quot;неприемлемо&quot;, так это вряд ли.
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1 час.
Юрий Ермолин
Ну живут себе на холме, таки жили бы. Зачем над собой то холмик выпрашивают?
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1 час.

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