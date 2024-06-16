Очередной «привет» всем, кто считает Дональда Трампа «лапушкой» и русофилом великим. А вот Донюшке-лапушке не нравятся наши корабли возле Кубы.
Трамп назвал немыслимым и неприемлемым появление кораблей России у побережья Флориды
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Группа "продвинутых ландшафтных дизайнеров" из России, на судах, оборудованных "моторизированными мотыгами" систем Сармат, Циркон, и Калибр прошла вдоль берега СШОпии, изучая объём работ. Ну, да, эти "мотыги" могут в считанные секунды перепахать/изменить ландшафт до неузнаваемости. А чего пиндосы задергались? Ведите себя по-человечески и наблюдайте привычный вам ландшафт...
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2 час.
СК
Сергей Ковалев
то, что для них "немыслимо", так это да, ну а то, что "неприемлемо", так это вряд ли.
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1 час.
Юрий Ермолин
Ну живут себе на холме, таки жили бы. Зачем над собой то холмик выпрашивают?
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1 час.
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