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ADNOC Makes One of the Biggest Changes to Middle East Crude Pricing in Years

The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) is making one of the most significant changes to Middle Eastern crude pricing in years, announcing that all of its Abu Dhabi crude grades will move to a prompt-month pricing methodology based on the Platts Dubai benchmark from November 1, 2026.

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