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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Объединение всероссийских гимнастических федераций состоится в октябре

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов предложил объединить федерации страны по гимнастическим видам (спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, аэробика и акробатика) в одну.

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