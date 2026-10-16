Посол РФ Родион Мирошник в Нью-Йорке сообщил о секретных тюрьмах ВСУ, где содержат пленных. Мирошник потребовал от ООН расследовать пытки и издевательства в Киеве, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.
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