Сможет ли Рассел бороться за титул с Хэмилтоном? Ответил Мартин Брандл

Sam Bloxham / Mercedes AMG F1Бывший гонщик Формулы 1 Мартин Брандл поделился размышлениями на тему того, сможет ли Джордж Рассел бороться со своим напарником Льюисом Хэмилтоном, если Mercedes вернется в борьбу за титулы.
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