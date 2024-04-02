В Кремле изучат ситуацию с будущим истечением срока полномочий Зеленского

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Владимира Зеленского, чтобы заявить о своей позиции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.