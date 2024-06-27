Бастрыкин не должен извиняться за "Государственную дуру". В парламенте признали правоту главы СК. "Депутатов у нас, увы, не любят.
Извиняться не за что: Депутат Госдумы признал правоту жёстких высказываний Бастрыкина
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Игорь Васиков
Даже среди депутатов есть люди, которые знают, что думает простое население.
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16 час.
rМ
ruslava Митькина
Сколько раз писала-разогнать этот состав Думы к чертовой матери, засели одни инагенты, артисты и спортсмены с двойными гражданствами и отпрысками за бугром. Они против Россиян, они вредители, они вши на теле общества. Надо ставить вопрос ребром! Всех депутатов, кто голосовал против законов о мигрантах - высылать жить на родину этих мигрантов без права возврата!
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15 час.
В
Валерий
Это прогресс. обнаружился один депутат признавший правоту Бастрыкина. А Вассерманы и все остальные несогласны.
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10 час.
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