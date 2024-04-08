Заворотнюк опубликовала фото женщины, с которой проводит время ее муж

Присутствует ли ревность в звездных парах? Все зависит от конкретной семьи. Например, публика часто интересуется, как складывались отношения актрисы Анастасии Заворотнюк и ее мужа — спортсмена Петра Чернышева в начале их истории.
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