С 15 сентября в России запретят торговать несколькими видами немаркированной одежды

А в 2025 году этот список расширится ещё больше С 15 сентября в России под запретом окажется продажа немаркированной продукции легкой промышленности, в связи с вступлением в силу изменений в соответствующем постановлении правительства.
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