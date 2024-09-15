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Петербургский дневник

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С 15 сентября в России запретят торговать несколькими видами немаркированной одежды

С 15 сентября в России запретят торговать несколькими видами немаркированной одежды

А в 2025 году этот список расширится ещё больше С 15 сентября в России под запретом окажется продажа немаркированной продукции легкой промышленности, в связи с вступлением в силу изменений в соответствующем постановлении правительства.

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