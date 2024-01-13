JBA: Нейросеть поставила точные диагнозы людям с игровым расстройством

Исследователи из Мельбурнского королевского технологического университета, находящегося в Австралии, создали модель искусственного интеллекта (ИИ), которая может точно определить риск развития зависимости от компьютерных игр у человека.
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