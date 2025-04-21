Козлов допустил, что Ливо может не сыграть в седьмом матче со "Спартаком"

Главный тренер уфимского "Салавата Юлаева" Виктор Козлов на пресс-конференции заявил, что участие канадского нападающего Джоша Ливо в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Спартака" находится под вопросом.
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