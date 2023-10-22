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В Израиле эвакуируют еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном

В Израиле эвакуируют еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном

Министерство обороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовали объявления о начале эвакуации населения с территории 14 населенных пунктов, расположенных на севере государства неподалеку от границы с Ливаном.

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