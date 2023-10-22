В Израиле эвакуируют еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном

Министерство обороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовали объявления о начале эвакуации населения с территории 14 населенных пунктов, расположенных на севере государства неподалеку от границы с Ливаном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии