У жительницы Адыгеи дистанционные мошенники сняли со счетов больше 1 млн рублей

В Адыгее 40-летняя женщина предоставила мошенникам полный доступ к своим банковским счетам.В Майкопе местная жительница в течение нескольких дней с 12-ти разных номеров по телефону получала предложения о быстром заработке через интернет.
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