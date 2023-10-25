Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 959 подписчиков

У жительницы Адыгеи дистанционные мошенники сняли со счетов больше 1 млн рублей

У жительницы Адыгеи дистанционные мошенники сняли со счетов больше 1 млн рублей

В Адыгее 40-летняя женщина предоставила мошенникам полный доступ к своим банковским счетам.В Майкопе местная жительница в течение нескольких дней с 12-ти разных номеров по телефону получала предложения о быстром заработке через интернет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх