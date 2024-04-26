Ямальчанин избил собутыльника брусом, вспомнив старые обиды

Ямальчанин чуть не убил своего гостя, вспомнив ему старые обиды во время распития алкоголя. По данным следствия, 15 апреля 2024 года в селе Сеяха, Ямальского района 46-летний местный житель, распивая совместно с односельчанином алкоголь, вспомнил старые обиды.
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