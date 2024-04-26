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Ямальчанин избил собутыльника брусом, вспомнив старые обиды

Ямальчанин избил собутыльника брусом, вспомнив старые обиды

Ямальчанин чуть не убил своего гостя, вспомнив ему старые обиды во время распития алкоголя. По данным следствия, 15 апреля 2024 года в селе Сеяха, Ямальского района 46-летний местный житель, распивая совместно с односельчанином алкоголь, вспомнил старые обиды.

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