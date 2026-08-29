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Удары по Киеву продолжаются третьи сутки, под Бучей детонировал склад

Удары по Киеву продолжаются третьи сутки, под Бучей детонировал склад

Российские войска продолжили удары по военной и транспортно-логистической инфраструктуре Украины. Наиболее заметным эпизодом ночи на 29 августа стал пожар в районе села Мила Бучанского района Киевской области, где после удара несколько часов продолжалась вторичная детонация.

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