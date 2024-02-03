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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Стоматологи предупредили об опасности ополаскивателей для рта

Стоматологи предупредили об опасности ополаскивателей для рта

Использование ополаскивателей для гигиены полости рта, особенно тех, которые содержат хлоргексидин, может привести к повышению артериального давления, сообщает британский стоматолог Зои Брукс из Плимутского университета в интервью для Daily Mail.

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