Стоматологи предупредили об опасности ополаскивателей для рта

Использование ополаскивателей для гигиены полости рта, особенно тех, которые содержат хлоргексидин, может привести к повышению артериального давления, сообщает британский стоматолог Зои Брукс из Плимутского университета в интервью для Daily Mail.
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