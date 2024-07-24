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В экспертный совет премии "Герои Рунета-2024" вошли 30 человек

В экспертный совет премии "Герои Рунета-2024" вошли 30 человек

В экспертный совет второй ежегодной премии "Герои Рунета-2024" вошли 30 человек, среди которых медиаменеджеры, журналисты, блогеры и другие представители русскоязычного интернета, сообщает пресс-служба Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).

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