В экспертный совет премии "Герои Рунета-2024" вошли 30 человек

В экспертный совет второй ежегодной премии "Герои Рунета-2024" вошли 30 человек, среди которых медиаменеджеры, журналисты, блогеры и другие представители русскоязычного интернета, сообщает пресс-служба Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).