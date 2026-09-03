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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Прохоркин о поражении от «Локомотива»: «Авангарду» дали по соплям – нужно сделать выводы. Уже отпустили ситуацию. Входим в сезон с тем же костяком – есть возможность отыграться»

Нападающий « Авангарда » Николай Прохоркин ответил на вопросы по поводу полуфинальной серии Кубка Гагарина против « Локомотива » в прошлом сезоне, по ходу которой команда вела 3-1 и 2:0 по ходу третьего периода шестой игры.

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