Прохоркин о поражении от «Локомотива»: «Авангарду» дали по соплям – нужно сделать выводы. Уже отпустили ситуацию. Входим в сезон с тем же костяком – есть возможность отыграться»

Нападающий « Авангарда » Николай Прохоркин ответил на вопросы по поводу полуфинальной серии Кубка Гагарина против « Локомотива » в прошлом сезоне, по ходу которой команда вела 3-1 и 2:0 по ходу третьего периода шестой игры.