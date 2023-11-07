Умеров: слухи о намечаемой отставке Залужного являются информационным вбросом

Украинский министр обороны Рустем Умеров назвал сообщения о готовящемся увольнении главнокомандующего Вооруженными силам Украины (ВСУ) Валерия Залужного информационным вбросом и попыткой расколоть общество.
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