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TRENDYMEN

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Допожарная Москва начала 19 века. Как выглядела столица России до нашествия Наполеона

Допожарная Москва начала 19 века. Как выглядела столица России до нашествия Наполеона

Без брусчатки, без фонарей и без туристов. Москва начала XIX века была совсем другой: тише, мрачнее и гораздо ближе к средневековью, чем к имперскому Петербургу.

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Комментарии
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Алексей Рэдс
А на самом деле, согласно альтэрнативной версии, Наполеона несуществовало: https://youtu.be/DzS5J-jdFlM?si=VwuFu60_ZPw5QCFv. 🤩❗😎 ✨
В 19 веке знали, что Наполеона никогда не существовало
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12 час.
Maxim
Селом и осталась: каждый мэр уплотняет застройку, как тот Швондер: а мы ему спальню оставили. .
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10 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Была Москва...И начиная с 1917 г. уничтожалась...Ныне это какой-то чужой город.....Нет того тепла и уюта...Какой-то МАСКВАБАД ныне....Архитектура ...вооюще ЧУЖДАЯ не просто Москве..А РОССИИ.
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10 час.
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