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Команда Тверской области выступила на полуфинале соревнований школьных спасательных отрядов

Команда Тверской области выступила на полуфинале соревнований школьных спасательных отрядов

Команда Тверской области приняла участие в полуфинале Всероссийских соревнований школьных спасательных отрядов в Москве.

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