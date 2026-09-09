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МОСИНФОРМ

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Гастрономический променад появится в жилом комплексе в районе Преображенское

Гастрономический променад появится в жилом комплексе в районе Преображенское

Свыше шести тысяч квадратных метров будет отведено под галерею с кафе и ресторанами в составе жилого комплекса на востоке столицы, Мосгосстройнадзор провел выездную проверку хода строительства объекта.

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