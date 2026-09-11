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Царьград

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Судебные приставы Петербурга потратят 90,4 млн рублей на капремонт

Судебные приставы Петербурга потратят 90,4 млн рублей на капремонт

Столичное управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу разместило закупку на выполнение капитального ремонта в здании, расположенном по адресу Московский проспект, 182.

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