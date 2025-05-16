Современная мода, обнажающая женщин, ведёт европейскую цивилизацию к вымиранию. Даже на своих территориях она всё больше замещается другими этносами, в обыденной жизни которых есть запреты на даже частичное оголение женского тела.
К чему ведёт культ обнажённого тела
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МГ
Малик Гумеров
Если Воробья месяц кормить одними мандаринами .... - он будет "убегать" от них .... ! Если одними мандаринами пол года ---- Воробья от одного их вида будет тошнить ! Обнаженность работает аналогично = притупляет все .... , все видимое ... доступное .... теряет всякую ценность .... , всякий вкус ... всякий интерес ... и т..д.. Потенция тоже теряется ! Потенция = первооснова это эмоции !!! Оголенность притупляет нервы (эмоции) - ведет к импотенции ...!
Ответить
1 час.
В
Воробей
Вполне возможно, что этот фактор имеет место. Но, я о том, что, само по себе, это не самая большая проблема. Как опыт голеньких дикарей определённо должен свидетельствовать. Проблема в эмансипации, которая порождает "квази-фригидность" жен, направленную именно на мужей. Это есть прямая причина вымирания такого типа социумов. Хотя, и тут есть свои нюансы, как опыт Израиля свидетельствует.
Ответить
11 мин.
ВА
Владимир Акулов
Аденома простаты не от оголения женщин, а от того , что мужчины живут до 60-70 лет...Бог не создал простату на 70 лет !Народы , где умирают в 40 лет , не имеют проблем с простатой !..Низкая рождаемость у цивилизованных народов -не от оголения женщин... А от умения ПРЕДОХРАНЯТЬСЯ , когда используют 9 разных способов предохранения ...А еще от разнузданности в сексе: нормальный секс заменяют минетом или анальным сексом...Неразвитые народы не предохраняются... Рожают столько детей , сколько случилось половых актов с 4 женами !!
Ответить
6 мин.
Свежие комментарии