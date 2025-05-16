К чему ведёт культ обнажённого тела

МГ Малик Гумеров Если Воробья месяц кормить одними мандаринами .... - он будет "убегать" от них .... ! Если одними мандаринами пол года ---- Воробья от одного их вида будет тошнить ! Обнаженность работает аналогично = притупляет все .... , все видимое ... доступное .... теряет всякую ценность .... , всякий вкус ... всякий интерес ... и т..д.. Потенция тоже теряется ! Потенция = первооснова это эмоции !!! Оголенность притупляет нервы (эмоции) - ведет к импотенции ...!

В Воробей Вполне возможно, что этот фактор имеет место. Но, я о том, что, само по себе, это не самая большая проблема. Как опыт голеньких дикарей определённо должен свидетельствовать. Проблема в эмансипации, которая порождает "квази-фригидность" жен, направленную именно на мужей. Это есть прямая причина вымирания такого типа социумов. Хотя, и тут есть свои нюансы, как опыт Израиля свидетельствует.