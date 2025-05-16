Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Свежие комментарии

  • Воробей
    Вы очень правильно это изложили с точки зрения неистинной мировоззренческой парадигмы. Было бы странно, если бы это п...Прошлая жизнь. За...
  • Владимир Акулов
    Аденома  простаты  не  от  оголения  женщин,  а  от  того  ,  что  мужчины  живут  до  60-70 лет...Бог  не  создал  п...К чему ведёт куль...
  • Воробей
    Вполне возможно, что этот фактор имеет место. Но, я о том, что, само по себе, это не самая большая проблема. Как опыт...К чему ведёт куль...

К чему ведёт культ обнажённого тела

К чему ведёт культ обнажённого тела

Современная мода, обнажающая женщин, ведёт европейскую цивилизацию к вымиранию. Даже на своих территориях она всё больше замещается другими этносами, в обыденной жизни которых есть запреты на даже частичное оголение женского тела.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Если Воробья   месяц кормить одними  мандаринами .... - он будет &quot;убегать&quot; от них .... !    Если  одними  мандаринами   пол года ---- Воробья  от одного их вида будет тошнить !                                              Обнаженность работает аналогично = притупляет все .... ,  все видимое ... доступное .... теряет всякую ценность .... , всякий вкус ...  всякий интерес ...  и т..д..                     Потенция тоже теряется !   Потенция = первооснова  это эмоции !!!     Оголенность притупляет нервы (эмоции) - ведет к импотенции ...!
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1 час.
В
Воробей
Вполне возможно, что этот фактор имеет место. Но, я о том, что, само по себе, это не самая большая проблема. Как опыт голеньких  дикарей определённо должен свидетельствовать. Проблема в эмансипации, которая порождает &quot;квази-фригидность&quot; жен, направленную именно на мужей. Это есть прямая причина вымирания такого типа социумов.  Хотя, и тут есть свои нюансы, как опыт Израиля свидетельствует.
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11 мин.
ВА
Владимир Акулов
Аденома  простаты  не  от  оголения  женщин,  а  от  того  ,  что  мужчины  живут  до  60-70 лет...Бог  не  создал  простату  на  70  лет  !Народы  ,  где  умирают  в  40  лет  ,  не  имеют  проблем  с  простатой  !..Низкая  рождаемость  у  цивилизованных  народов  -не  от  оголения  женщин...  А  от  умения  ПРЕДОХРАНЯТЬСЯ  ,  когда  используют  9  разных  способов  предохранения  ...А  еще  от  разнузданности  в  сексе:  нормальный  секс  заменяют  минетом  или  анальным  сексом...Неразвитые  народы  не  предохраняются...  Рожают  столько  детей  ,  сколько  случилось  половых  актов  с  4  женами !!
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6 мин.
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