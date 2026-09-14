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Царьград

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15 имен празднуют День ангела 15 сентября: полный список именинников

15 имен празднуют День ангела 15 сентября: полный список именинников

15 сентября в православной традиции приходится сразу на множество именин, и перечень имен этого дня отличается особым разнообразием — среди них встречаются как широко распространенные, так и довольно редкие.

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