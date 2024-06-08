06,08,24 Берислав - Матросовка Контрбатарейная борьба на правом берегу Днепра. Успешное поражение самоходной артиллерийской установки ВСУ "Богдана" на исходной позиции в окрестностях Матросовки.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
06,08,24 Берислав - Матросовка Контрбатарейная борьба на правом берегу Днепра. Успешное поражение самоходной артиллерийской установки ВСУ "Богдана" на исходной позиции в окрестностях Матросовки.
Свежие комментарии