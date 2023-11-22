Обвинение предъявлено 34-летнему краснодарцу, избившему во дворе 10-летнего мальчика

Обвинение предъявлено 34-летнему краснодарцу, избившему во дворе 10-летнего мальчикаРегиональным управлением СКР в Краснодаре предъявлено обвинение 34-летнему местному жителю в хулиганстве с применением насилия, которое выразилось в избиении ребенка.
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