Число жертв наводнений в Германии достигло 106

В результате наводнения в ФРГ погибли 106 человек, сообщает немецкое издание Tagesschau.Отмечается, что до сих пор 102 тысячи человек остаются без электричества, тысячи жителей земли Северный Рейн-Вестфалия были вынуждены покинуть свои дома.