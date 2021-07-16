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Число жертв наводнений в Германии достигло 106

Число жертв наводнений в Германии достигло 106

В результате наводнения в ФРГ погибли 106 человек, сообщает немецкое издание Tagesschau.Отмечается, что до сих пор 102 тысячи человек остаются без электричества, тысячи жителей земли Северный Рейн-Вестфалия были вынуждены покинуть свои дома.

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