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Царьград

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Карабахцы у парламента Армении требуют закрепить их статус в законе

Карабахцы у парламента Армении требуют закрепить их статус в законе

У здания парламента Армении проходит акция протеста, участниками которой стали вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха.

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