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План США провалился. Стал известен новый участник БРИКС

План США провалился. Стал известен новый участник БРИКС

Вчера 17K прочитали Расширение БРИКС продолжается. Напомню, что пару месяцев назад по итогам саммита в ЮАР было принято решение о присоединении с 1 января 2024 года шести стран - Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.

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