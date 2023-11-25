План США провалился. Стал известен новый участник БРИКС

Вчера 17K прочитали Расширение БРИКС продолжается. Напомню, что пару месяцев назад по итогам саммита в ЮАР было принято решение о присоединении с 1 января 2024 года шести стран - Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.