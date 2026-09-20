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Александр Мостовой: «Поставьте Мусаева в «Родину», а Диаса в «Краснодар» – результат тот же будет. Играют же футболисты, а не тренер»

Александр Мостовой высказался о 15-м месте «Родины» в РПЛ после 9 туров. — Как считаете, стоит ли «Родине» увольнять Диаса? — Играют же футболисты, а не тренер.

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