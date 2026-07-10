Валютные фьючерсы по субботам: Мосбиржа расширяет время торгов с 14 июля

Московская биржа с 14 июля 2026 года расширит время торгов на срочном рынке на два часа. В будние дни торги будут начинаться в 6:50 мск вместо нынешних 8:50 мск и завершаться, как и прежде, в 23:50 мск, сообщила пресс-служба биржи.