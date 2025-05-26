Шрайвер: критика со стороны Трампа не остановит ВС России на Украине

МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. Американский аналитик Уилл Шрайвер выразил мнение, что, несмотря на резкие заявления президента США Дональда Трампа, Россия не откажется от выполнения задач, поставленных в рамках специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии