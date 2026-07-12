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Инфантино о Трампе: «Мы созваниваемся каждый день – он доволен ЧМ, смотрит все игры по ТВ. Если придет на стадион, люди спросят: «Что он делает здесь, когда в мире столько всего?»

Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о впечатлениях президента Дональда Трампа от ЧМ-2026. Чемпионат мира по футболу проходит в США , Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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