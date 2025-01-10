В Британии супруги выловили самого большого за всю историю страны сома

Сом был настолько большой, что ломал все, к чему прикасался. Он даже сломал крючок на весах. Шон и Хлоя Инг из Великобритании поймали сома весом 150 фунтов (68 кг) и длиной 2,4 метра, побив рекорд этого государства.
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