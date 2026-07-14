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Русский Днепропетровск

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Взрослый образованный мужчина с советскими ценностями. На Украине создали «портрет коллаборанта»

Взрослый образованный мужчина с советскими ценностями. На Украине создали «портрет коллаборанта»

Павел Волков 14 июля 2026 г., 14:53   Пенитенциарная академия Украины (ПАУ) и проект «Хочу к своим» при поддержке ГУР, СБУ и омбудсмена страны выпустили ….

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