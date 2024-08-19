Как мультипликаторы использовали реальную девочку для создания «Алисы в Стране чудес»

Англичанка Кэтрин Бомонт (Kathryn Beaumont) — актриса, озвучившая Алису в диснеевском мультфильме «Алиса в Стране чудес» и Венди в «Питере Пэне», — также послужила моделью для художников-мультипликаторов.
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