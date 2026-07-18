Zero Hedge
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Zero Hedge

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Meanwhile In The English Countryside...

Meanwhile In The English Countryside...

Meanwhile In The English Countryside. Authored by Steve Watson via Modernity News, A British woman out for a long countryside hike with her daughters found herself being shadowed by a creepy migrant male for miles.

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