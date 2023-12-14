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Регион 29

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В Архангельске открылась вторая модельная библиотека

В здании Литературного музея Архангельска открылась вторая модельная библиотека города. Теперь пространство выглядит современным и наполнено мультимедийным оборудованием, а скоро здесь откроется «Виниловый зал» для любителей музыки.

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